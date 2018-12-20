2018-12-20T06:13:11+03:00
Общество

В выходные на Заводе им. Шпагина пройдут «тихие дискотеки»

Участие в танцевальной вечеринке бесплатное, но нужна регистрация
Константин КЯКИНЕН
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22 и 23 декабря на площадке Red Market на заводе им. Шпагина (ул. Советская, 1б) пройдет Silent Disco (Тихая дискотека).

Тихая вечеринка - новый формат развлечений, во время которого вы становитесь участниками бесшумной вечеринки, - сообщили организаторы мероприятия. - В специальных беспроводных наушниках люди слушают музыку и погружаются в танцевальный эксперимент. Окружающие люди без наушников музыки не слышат.

Участие в тихой дискотеке бесплатное, говорят организаторы, но обязательна регистрация. Танцевальные марафоны пройдут на Заводе им. Шпагина 22 и 23 декабря с 15 часов. Вечеринки будут стартовать каждый час. В 21.00 пермякам будут предложена двухчасовая версия. Пермяки могут выбрать удобное время и пройти регистрацию на сервисе Timepad https://zavod-shpagina.timepad.ru

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