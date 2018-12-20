2018-12-20T05:59:13+03:00
Общество

В Перми в долине реки Данилиха разобьют сквер

Площадь благоустраиваемого земельного участка составит 1,4 га
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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Городские власти поддержали предложение о строительстве сквера для жителей микрорайона Данилиха. Площадь благоустраиваемого земельного участка составит 1,4 га. Новый сквер разобьют в долине реки Данилихи от улицы Плеханова до улицы Крисанова (ул. Голева, 2).

Всего до 2023 года власти планируют благоустроить около 50 парков и скверов. Среди них - парк культуры и отдыха «Балатово», бульвар им. Советской Армии на улице Сибирской, сквер им. Субботина на улице Чкалова. Также будет благоустроен Комсомольский проспект от улицы Монастырской до проходных завода АО «Пермские моторы».

Напомним, что в этом году были приведены в порядок 15 скверов и парков. В их числе сквер им. Землячки, сквер Авиаторов, бульвар им. Братьев Игнатовых, сквер по улице Худанина, сквер «Аллея Памяти» по улице Екатерининской, сквер у Дворца культуры им. Солдатова, сквер у памятника архитектуры «Дом чекистов».

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