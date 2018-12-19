Две недели назад пропал без вести. В Прикамье разыскивают 36-летнего пермяка

СЕГОДНЯ 19:37 2018-12-19T22:26:00+03:00

В начале декабря Ильгиз Фатыхов вышел из дома и исчез

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В пермском поисковом отряде имени Ирины Бухановой объявили о том, что разыскивают 36-летнего Ильгиза Ильясовича Фатыхова.

- Он ушел утром 4 декабря из дома, расположенного в Мотовилихинском районе Перми, и с тех пор о нем нет никаких известий, - сообщили волонтеры.

На вид пропавшему 35 лет, его рост 182 сантиметра. Он среднего телосложения, волосы черные с проседью, глаза зеленые. У него есть особые приметы: на среднем пальце левой руки нет двух фаланг, на спине татуировка в виде надписи.

Мужчина был одет в черную меховую куртку, серые болоньевые брюки, на голове черная вязаная шапка, обут в сине-красные кроссовки.

Всех, кому что-либо известно о пропавшем, просят сообщить в полицию по телефонам 241-36-40 или 102.

Также «КП» писала о том, в Прикамье разыскивают 67-летнего жителя Кунгура Владимира Федоровича Жигарева. Мужчина пропал в Кунгуре. 9 декабря он ушел из дома по ул. Уральской в неизвестном направлении и до сих пор не вернулся. 13 декабря родные пенсионера написали заявление в полицию.

Приметы мужчины: на вид 67 - 70 лет, рост 165 -170 см., среднего телосложения, волосы темно - русые с проседью, стрижка «полубокс», глаза голубые.

Был одет в черную куртку, темно-зеленые утепленные резиновые сапоги. Особые приметы: неразборчивая речь, щетина на лице рыжего цвета.