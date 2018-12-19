Как будут работать в праздники аэропорт и вокзалы? В минтрансе Прикамья рассказали об этом

СЕГОДНЯ 17:47 2018-12-19T17:48:39+03:00

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В краевом минтрансе Прикамья рассказали о том, как будет работать транспорт в новогодние и рождественские праздники и где можно узнать об изменениях в расписании. Вот эта информаця.

- Международный аэропорт «Пермь» будет работать в штатном режиме, - проинформировали в минтрансе. - Актуальную информацию о расписании полетов в праздничные дни можно узнать на официальном сайте аэропорта или по телефону диспетчерской службы: 8(342) 299-15-80.

По данным АО «Пермская пригородная компания», график движения пригородных поездов в новогодние праздники не меняется, оно будет осуществляться по действующему расписанию. Подробную информацию можно уточнить по контактным телефонам: +7 342 237 10-00, +7 342 230 25-67.

Режим работы на железнодорожных вокзалах станциях Пермь-2 и Пермь-1 останется прежний. Для уточнения расписания необходимо звонить по номерам справочной службы: +7 (342) 219-29-57, 244-89-60 и дежурный: +7 (342) 219-24-41.

Пермский автовокзал не исключает изменения расписания, которое будет зависеть от пассажиропотока по всем направлениям движения на территории Пермского края. Актуальные данные можно узнать по телефонам: +7 342 236 46-64, +7 342 233 42-08.