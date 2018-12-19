Новый железнодорожный вокзал в Перми включили в инвестпрограмму компании «РЖД»

СЕГОДНЯ 17:31 2018-12-19T17:31:03+03:00

Такой вокзал нам обещали в 2015 году. Фото: архив "КП".

Он будет на новом месте

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- Компания "Российские железные дороги" буквально пару дней назад включила в свою инвестиционную программу строительство нового железнодорожного вокзала в Перми. С января 2019 года мы войдем в эту программу, далее приедет проектировщик", - рассказал в ходе пресс-конференции в прямом эфире с подписчиками своей страницы в Instagram Максим Решетников.

По его словам, новый вокзал будут проектировать в другом месте – ближе к микрорайону Парковый.

- Там есть необходимый земельный участок, - сообщил губернатор.

Предполагается, что новый железнодорожный вокзал будет совмещен с автовокзалом, как это и предполагалось по первоначальному замыслу, который озвучили еще в 2012 году. Правда, тогда обещали построить пятиэтажный вокзал с подземной парковкой там, где сейчас стоит Пермь вторая.

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