Новый железнодорожный вокзал в Перми включили в инвестпрограмму компании «РЖД»
- Компания "Российские железные дороги" буквально пару дней назад включила в свою инвестиционную программу строительство нового железнодорожного вокзала в Перми. С января 2019 года мы войдем в эту программу, далее приедет проектировщик", - рассказал в ходе пресс-конференции в прямом эфире с подписчиками своей страницы в Instagram Максим Решетников.
По его словам, новый вокзал будут проектировать в другом месте – ближе к микрорайону Парковый.
- Там есть необходимый земельный участок, - сообщил губернатор.
Предполагается, что новый железнодорожный вокзал будет совмещен с автовокзалом, как это и предполагалось по первоначальному замыслу, который озвучили еще в 2012 году. Правда, тогда обещали построить пятиэтажный вокзал с подземной парковкой там, где сейчас стоит Пермь вторая.
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