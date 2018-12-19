2018-12-19T17:07:19+03:00
Общество

Как в прздники будут работать больницы? В Прикамье экстренные службы начали переходить в режим «предновогодней» готовности

Пермякам рассказали, кто в праздники будет работать без выходных
Андрей МАТЛИН
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На предпраздничную вахту встает не только Дед Мороз. Фото: архив "КП".На предпраздничную вахту встает не только Дед Мороз. Фото: архив "КП".
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В Пермском крае официально начался предновогодний марафон. В краевом правительстве рассказали, что экстренные службы уже начали переходить на предпраздничную вахту – работать в экстренном режиме.

- В режим повышенной готовности служба медицины катастроф перешла уже сегодня, остальные службы — с 25 декабря, – сообщила и.о. министра здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова.– В новогодние праздники круглосуточно буду работать стационары, травмпункты, санитарная авиация и скорая помощь. Каждый день по всему краю будут дежурить 245 бригад скорой и 10 врачей санавиации».

В праздничные дни изменится график работы поликлиник. По словам Оксаны Мелеховой, выходные в медучреждениях будут с 30 декабря по 2 января, 4, 5, 7, 8 и 13 января. В остальные дни поликлиники будут работать. Важно отметить, что при необходимости жители региона могут обратиться за помощью в неотложку и за экстренной стоматологической помощью. Информация о работе всех служб медицинской помощи обещают опубликовать на официальном сайте Министерства здравоохранения Пермского края 25 декабря.

Без выходных в праздники и в предпраздничные дни должны работать и те, кто обязан вывозить мусор с мусорных площадок.

- С 30 декабря по 8 января на территории Пермского края будет работать оперативный штаб по вопросам вывоза твердых коммунальных отходов, - проинформировал вице-губернатор, руководитель РСТ Антон Удальёв. -Жители Прикамья могут сообщить о проблемах с вывозом ТКО по телефону 236-90-55, а также на адрес электронной почты info@te.permkrai.ru

И. о. министра ЖКХ и благоустройства региона Александр Шицын сообщил, что в муниципалитетах Прикамья будет организована круглосуточная работа 365 дежурных аварийно-восстановительных бригад, а также обеспечена готовность аварийно-спасательных служб и служб экстренного реагирования. О коммунальных проблемах можно будет сообщать по телефонам единых дежурно-диспетчерских служб (ЕДДС).

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