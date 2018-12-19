2018-12-19T15:46:57+03:00
Общество

«Угрожал взорвать дом». В Перми будут судить телефонного террориста

К месту возможной трагедии прибыли все экстренные службы города
Константин КЯКИНЕН
Поделиться:
--Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

20 декабря в Орджоникидзевском районном суде Перми будут судить телефонного террориста. В мае этого года мужчина позвонил по номеру 112 и сообщил, что откроет газ и взорвет дом. Сотрудник Центра обработки вызовов передала сообщение о возможном взрыве газа в полицию и другие экстренные службы города.

- Выехавшие на место происшествия сотрудники полиции взрывного устройства не обнаружили, - сообщили в пресс-службе Орджоникидзевского суда. - От работы были отвлечены экстренные службы. В результате звонка им был причинен материальный ущерб.

Уголовное дело будет рассматриваться в открытом режиме.

Тем временем, в Прикамье на пожаре погибли двое мужчин. Они курили прямо в доме и распивали алкоголь. 19 декабря в Кукуштане на улице Чапаева загорелся дом. Когда пожарные приехали к зданию, оно было в огне. В пожаре погибли 61-летний собственник дома и его 59-летний друг.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Две недели назад пропал без вести. В Прикамье разыскивают 36-летнего пермяка
Как будут работать в праздники аэропорт и вокзалы? В минтрансе Прикамья рассказали об этом
Новый железнодорожный вокзал в Перми включили в инвестпрограмму компании «РЖД»
Как в прздники будут работать больницы? В Прикамье экстренные службы начали переходить в режим «предновогодней» готовности
Пермские застройщики использовали деньги дольщиков, а строительство не завершили
В школе Соликамска за прокат лыж с учеников брали по 30 рублей
В Прикамье 10 дней разыскивают пропавшего пенсионера
Учительницу, пострадавшую при нападении на пермскую школу №127, включили в число 100 выдающихся людей года
Олимпийский чемпион Никита Крюков сравнил пермский лыжный спринт со стартом в Милане
Пермский риелтор переписывал квартиры клиентов на себя и продавал их
В Перми прокуратура проведет «прямую линию» для предпринимателей
В Прикамье злостная алиментщица пряталась под диваном, скрываясь от судебных приставов
«Он ко мне приставал». Пермячка заплатит 100 тысяч рублей за ложный донос на полицейского
В Прикамье на пожаре погибли двое мужчин
Житель Перми отсудил у интернет-магазина деньги за iPhone X
Пропавшую 16-летнюю пермскую школьницу полицейские нашли в Москве
В Пермском крае Роспотребнадзор предупредил о росте заболеваемости коклюшем
В отделе полиции и больнице Прикамья не вели учет хранения и уничтожения наркотиков
«Молот-Прикамье» обыграл ижевскую «Ижсталь» в серии буллитов
«Не спасла бы и самая быстрая на свете скорая». Глава краевого минздрава сказала, что умершую от инсульта женщину невозможно было спасти
Максим Решетников: Новый вокзал Пермь-2 будет построен ближе к Парковому