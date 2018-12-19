«Угрожал взорвать дом». В Перми будут судить телефонного террориста

СЕГОДНЯ 15:43 2018-12-19T15:46:57+03:00

Изменить размер текста: A A

20 декабря в Орджоникидзевском районном суде Перми будут судить телефонного террориста. В мае этого года мужчина позвонил по номеру 112 и сообщил, что откроет газ и взорвет дом. Сотрудник Центра обработки вызовов передала сообщение о возможном взрыве газа в полицию и другие экстренные службы города.

- Выехавшие на место происшествия сотрудники полиции взрывного устройства не обнаружили, - сообщили в пресс-службе Орджоникидзевского суда. - От работы были отвлечены экстренные службы. В результате звонка им был причинен материальный ущерб.

Уголовное дело будет рассматриваться в открытом режиме.

Тем временем, в Прикамье на пожаре погибли двое мужчин. Они курили прямо в доме и распивали алкоголь. 19 декабря в Кукуштане на улице Чапаева загорелся дом. Когда пожарные приехали к зданию, оно было в огне. В пожаре погибли 61-летний собственник дома и его 59-летний друг.