«Угрожал взорвать дом». В Перми будут судить телефонного террориста
20 декабря в Орджоникидзевском районном суде Перми будут судить телефонного террориста. В мае этого года мужчина позвонил по номеру 112 и сообщил, что откроет газ и взорвет дом. Сотрудник Центра обработки вызовов передала сообщение о возможном взрыве газа в полицию и другие экстренные службы города.
- Выехавшие на место происшествия сотрудники полиции взрывного устройства не обнаружили, - сообщили в пресс-службе Орджоникидзевского суда. - От работы были отвлечены экстренные службы. В результате звонка им был причинен материальный ущерб.
Уголовное дело будет рассматриваться в открытом режиме.
Тем временем, в Прикамье на пожаре погибли двое мужчин. Они курили прямо в доме и распивали алкоголь. 19 декабря в Кукуштане на улице Чапаева загорелся дом. Когда пожарные приехали к зданию, оно было в огне. В пожаре погибли 61-летний собственник дома и его 59-летний друг.