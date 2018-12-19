Пермские застройщики использовали деньги дольщиков, а строительство не завершили

СЕГОДНЯ 15:00 2018-12-19T15:00:12+03:00

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Инспекция государственного строительного надзора Пермского края выявила нецелевое расходование средств дольщиков застройщиками «А-система» и ЖСК «Правый берег». Данные Госстройнадзор отправил в прокуратуру, чтобы определить имеется ли в действиях компаний состав преступления.

Так, ЖСК «Правый берег» потратил 38 млн. рублей, а «А-системы» - 10 млн. рублей. Строительство они не завершили. ЖСК «Правый берег» является застройщиков недостроя на Кировоградской, 68,70. Этот же кооператив являлся застройщиком проблемного объекта на Ушакова, 36б, но его удалось ввести в эксплуатацию в прошлом году. Компания «А-система», в свою очередь, является застройщиком долгостроя на ул. Юнг Прикамье, 14,

- Наличие негативных сведений, либо их отсутствие на сайте свидетельствуют о большом риске покупки жилья как у данного девелопера, так и через компании, аффилированные с ним, - отметил министр строительства и архитектуры Пермского края Михаил Сюткин.

Напомним, за полтора года в Прикамье в эксплуатацию было введено 9 проблемных домов, свои квартиры получили 1150 семей – бывших обманутых дольщиков.