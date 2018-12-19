2018-12-19T14:35:44+03:00
Общество

В школе Соликамска за прокат лыж с учеников брали по 30 рублей

Прокуратура потребовала прекратить брать плату за инвентарь
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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В Соликамске в школе №7 с учеников, у которых нет своих лыж, брали по 30 рублей. Учащимся за плату давали инвентарь на школьной лыжной базе.

Прокуратура города потребовала прекратить брать плату за инвентарь. нарушения устранены, сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Тем временем, прокуратура начала проверку по факту гибели 32-летней женщины в машине «Скорой помощи».Маму двоих детей, у которой случился инсульт, не довезли до больницы. Прокуратура Кизела проверит Государственную клиническую больницу №4», которая осуществляет деятельность на территории городского округа. Поводом для проверки стала смерть 32-летней жительницы поселка Южный-Коспашский Кизела. Она скончалась в машине «Скорой помощи». 16 декабря 32-летняя мама двоих детей почувствовала себя плохо. По словам ее мужа, медики прибыли только около двух часов дня. Женщину повезли в Березники, муж поехал с ней. Всю дорогу он наблюдал, как его жену пытаются спасти. Но женщина скончалась буквально у него на руках.

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