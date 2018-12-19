2018-12-19T14:24:57+03:00
Происшествия

В Прикамье 10 дней разыскивают пропавшего пенсионера

67-летний Владимир Жигарев ушел из дома в Кунгуре
Константин КЯКИНЕН
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В Прикамье разыскивают 67-летнего жителя Кунгура Владимира Федоровича Жигарева. Мужчина пропал в Кунгуре. 9 декабря он ушел из дома по ул. Уральской в неизвестном направлении и до сих пор не вернулся. 13 декабря родные пенсионера написали заявление в полицию.

Приметы мужчины: на вид 67 - 70 лет, рост 165 -170 см., среднего телосложения, волосы темно - русые с проседью, стрижка «полубокс», глаза голубые.

Был одет в черную куртку, темно-зеленые утепленные резиновые сапоги. Особые приметы: неразборчивая речь, щетина на лице рыжего цвета.

Всех, кто может сообщить какую - либо информацию просят позвонить по телефонам (342) 241-36-40 или 102. Координатор поисков Оксана (8-982-444-31-34).

Ранее мы писали, что в Прикамье прокуратура начала проверку по факту гибели 32-летней женщины в машине «Скорой помощи». Маму двоих детей, у которой случился инсульт, не довезли до больницы

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