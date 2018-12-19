2018-12-19T13:42:51+03:00
Общество

Учительницу, пострадавшую при нападении на пермскую школу №127, включили в число 100 выдающихся людей года

Наталья Шагулина защитила свой класс от вооруженных подростков
Константин КЯКИНЕН
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Журнал «Русский репортер» включил пермскую учительницу Наталью Шагулину в число 100 выдающихся людей года.

- В январе в пермской школе № 127 произошла жестокая драка бывшего и нынешнего учеников, вооруженных ножами, - отметила авторы рейтинга. - Наталья Шагулина закрыла собой детей и получила 17 ударов ножом. К счастью, осталась жива.

Напомним, 15 января произошло нападение на пермскую школу №127. Двое подростков, размахивая ножами, ворвались в кабинет, где шел урок у четвероклассников. Защищая своих учеников, Наталья Шагулина получила 17 ножевых ранений. Женщина перенесла тяжелую операцию и месяц провела в стационаре ГКБ № 4. А в конце марта вернулась к работе в школе. Глава региона Максим Решетников направил в адрес Президента России представление о награждении Наталии Шагулиной медалью «За отвагу». И в апреле Владимир Путин подписал указ о награждении пермского педагога

Тем временем, в Перми завершился процесс по делу о резне в школе №127. В Мотовилихинском районном суде зачитали приговор Леониду Б. - одному из двух подростков. Судья Константин Истомин вынес Леониду приговор: «9 лет 8 месяцев колонии». Также удовлетворены иски 26 потерпевших на общую сумму более 10 миллионов рублей. До 18-летия Леонида, деньги потерпевшим будут выплачивать его родители. Второго подростка признали невменяемым, он пока находится на принудительном лечении.

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