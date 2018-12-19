Олимпийский чемпион Никита Крюков сравнил пермский лыжный спринт со стартом в Милане

СЕГОДНЯ 13:18 2018-12-19T13:18:19+03:00

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Участниками лыжного спринта «Елки. Пермский период» стали Олимпийские чемпионы Никита Крюков, Евгений Дементьев и бронзовый призер Игр в Ванкувере, пермяк Николай Морилов.

Никита Крюков сравнил пермский спринт, который проходил в самом «сердце» города, со стартами в Милане. Таких соревнований как в Перми, он в России больше нигде не встречал.

Пермяк Николай Морилов отметил качество лыжной трассы.

- Сегодня трасса была идеальной для городского формата, она была чистая, лыжи остались целы, - поделился впечатлениями призер Олимпийских игр. - Хотелось бы поблагодарить организаторов за подготовку трассы, они постарались и сделали полноценный лыжный круг.

Победителями в спринте стали Ольга Царева из Республики Коми и Артур Петров из Югры.

Сразу после профессионалов на трассу вышли финалисты отборочных этапов городского спринта, который прошел 15 декабря на лыжной базе «Прикамье». Тогда из 542 участников в следующий этап вышло 60 спортсменов.

По итогам финала были определены победители и призеры в пяти возрастных категориях. За первое место награда составила 10 тысяч рублей, за второе – 7 тысяч рублей, за третье – 5 тысяч рублей.