2018-12-19T12:50:14+03:00
Общество

Пермский риелтор переписывал квартиры клиентов на себя и продавал их

Таким образом он присвоил около 2,5 млн рублей
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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48-летнего риелтора из Перми осудили в Кунгуре. Он был признан виновным в совершении двух преступлений.

В 2008 году двое жителей Кунгура обратились к риелтору. Они хотели обменять квартиру на жилой дом. Риелтор оформил недвижимость на своих знакомых. 950 тысяч от продажи квартиры он присвоил себе.

- Мужчина заселял их в различные квартиры в Кунгуре в течение двух лет, - сообщили в пресс-службе краевой полиции. - Он обещал оформить недвижимость на продавцов дома, но так и не выполнил свои обязанности.

В 2012 году риелтор путем обмана приобрел право собственности еще на одну квартиру в Кунгуре. Он продал ее добропорядочному покупателю за 1,5 млн рублей.

Суд приговорил его к 6 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 150 тысяч рублей в доход государства

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