В Перми прокуратура проведет «прямую линию» для предпринимателей

19 Дек. 11:19 2018-12-19T11:19:50+03:00

Каждое обращение будет тщательно проверено, по результатам будут приняты необходимые меры и дан ответ заявителю

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20 декабря с 10 до 12 часов прокуратура Пермского края проводит «горячую линию» по защите прав предпринимателей. Будут затронуты темы воспрепятствования предпринимательской деятельности, создания административных барьеров, а также излишней нагрузки со стороны надзорных органов.

На вопросы ответят прокуроры отдела по надзору за соблюдением прав предпринимателей Пермского края Екатерина Гилёва и отдела по надзору за процессуальной детальностью в органах следственного комитета РФ Ирина Каменских.

Звонки принимаются 20 декабря с 10 до 12 часов по телефону 8 (342) 217-53-36, сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры. Каждое обращение будет тщательно проверено, по результатам будут приняты необходимые меры и дан ответ заявителю

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