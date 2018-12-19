2018-12-19T12:49:47+03:00
Общество

В Прикамье злостная алиментщица пряталась под диваном, скрываясь от судебных приставов

Она задолжала своему ребенку 300 тысяч рублей
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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Жительница Прикамья задолжала своему ребенку 300 тысяч рублей. Отдавать долги она не собиралась. Ее неоднократно привлекали к ответственности. Но она продолжала избегать выплат. 10 суток она провела под арестом, но после этого незадачливая мать игнорировала требования выплачивать денежные средства на содержание ребенка. Тогда в отношении нее было возбуждено уголовное дело. Пытаясь избежать сурового наказания, должница стала скрываться от приставов.

Инспектор пришел к ней домой. Родственница должницы сказала, что неплательщицы не было дома, но согласилась ответить на вопросы приставов. Целый час сотрудники службы судебных приставов общались с женщиной. Все это время должница пряталась под диваном.

- Не выдержав затянувшего заключения в тесном пространстве, женщина пошевелилась и выдала себя, - сообщили в службе судебных приставов. - Обнаружить затворницу не составило труда, гораздо сложнее оказалось заставить ее покинуть укрытие. Ловко уместившись в узком проеме между стеной и диваном, она решительно заявляла, что добровольно не выйдет наружу. Однако поняв, что сопротивление бесполезно и приставы без нее никуда не уйдут, она согласилась проследовать в отдел.

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