2018-12-19T12:50:48+03:00
Общество

«Он ко мне приставал». Пермячка заплатит 100 тысяч рублей за ложный донос на полицейского

Возбуждено 53 уголовных дела за публичное оскорбление представителей власти
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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Начальник оперативно-разыскной части собственной безопасности органов внутренних дел ГУ МВД России по Пермскому краю Евгений Иванов сообщил, что в 2018 году против сотрудников полиции заведено 7 уголовных дел. В превышении должностных полномочий обвиняются 10 полицейских. Должностные преступления были выявлены сотрудниками собственной безопасности. Расследования уголовных дел продолжаются.

Кроме того, Евгений Иванов отметил, что органами внутренних дел проверяются все факты превышения сотрудниками полиции своих должностных лиц, в том числе опубликованных в сети интернет.

Кроме того, в Прикамье возбуждено 53 уголовных дела за публичное оскорбление представителей власти. Есть и случаи ложных доносов на представителей власти. Так, жительница края обвинила полицейского в сексуальных домогательствах. Но это оказалось неправдой, и ее осудили за заведомо ложный донос.

Также в 2018 году возбуждены 87 уголовных дел за применение насилия в отношении представителей органов власти. По 42 из них вынесены обвинительные приговоры.

К трем годам 7 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима осужден водитель. Он проигнорировал требования инспектора ДПС об остановке, выехал на тротуар. Инспектор подбежал к машине и через открытое окно водительской двери пытался остановить машину. Но водитель продолжил движение. Сотруднику полиции получил травмы.

Кроме того, Евгений Иванов отметил, что сотрудники полиции и члены их семей сталкиваются с реальными угрозами жизни. Дома полицейских поджигают, им угрожают и т.д.

- В случае опасности мы предоставляем полицейским и их семьям предоставляются личная охрана и безопасное жилье, - отметил полковник полиции. - Кроме того, ему могут поменять место работы или службы и даже внешность.

Но, до изменения внешности полицейских в Пермском крае дело еще не доходило.

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