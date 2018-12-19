2018-12-19T10:29:30+03:00
Происшествия

В Прикамье на пожаре погибли двое мужчин

Они курили прямо в доме и распивали алкоголь
Елена КОНОВА
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Фото из архива "КП"Фото из архива "КП"Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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19 декабря в Кукуштане на улице Чапаева загорелся дом. Когда пожарные приехали к зданию, оно было в огне. В пожаре погибли 61-летний собственник дома и его 59-летний друг.

- Со слов родственника установлено, что погибшие систематически злоупотребляли спиртными напитками, допускали курение в доме, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю. - На пожар выезжали 24 человека личного состава. Предварительная причина пожара: неосторожное обращение с огнем при курении.

Также 18 декабря пожар произошел в Березниках - горел двухэтажный дом. 68-летний владелец дома сообщил, что в 2013 году он самостоятельно поменял проводку в здании. А на территории поселка постоянно происходят перепады напряжения. В тот день это еще раз произошло, и спустя 20 минут в сенях загорелся потолок. Как раз там проложена проводка. В результате сгорел этот дом и соседний нежилой дом.

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