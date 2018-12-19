2018-12-19T10:06:05+03:00
Общество

Житель Перми отсудил у интернет-магазина деньги за iPhone X

Ему не понравился телефон, а продавец отказался возвращать ему деньги
Елена КОНОВА
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Фото из архива "КП"Фото из архива "КП"Фото: архив "КП"
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«Пермский региональный центр защиты прав потребителей» обратился в суд к АО «Русская Телефонная Компания». Причиной стал iPhone X.

- Пермяк заказал в интернет-магазине iPhone X за 76 990 рублей, - сообщили в пресс-службе Орджоникидзевского суда. - Товар передали потребителю с курьером.

Но, когда мужчина включил телефон, то понял, что iPhone X его не устраивает. Тогда он обратился к магазину с заявлением о возврате денег, которые он заплатил на телефон. Но ответ так и не пришел, поэтому мужчина обратился в суд.

- Товар потребителем приобретен в интернет - магазине, а Правила продажи товаров дистанционным способом допускают возврат любого товара надлежащего качества без исключений, соответственно действия (бездействие) ответчика являются незаконными и необоснованными, - сообщили в пресс-службе суда. - После передачи товара, приобретенного дистанционным способом, потребитель может отказаться от него в течение семи дней. Данный срок истцом соблюден, он обратился с требованием о возврате денежных средств, уплаченных за товар, до истечения указанного срока.

Также возврат товара возможен в случае, если сохранены его товарный вид, потребительские свойства, а также чек.

В итоге суд постановил вернуть мужчине деньги.

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