2018-12-19T12:51:45+03:00
Происшествия

Пропавшую 16-летнюю пермскую школьницу полицейские нашли в Москве

Девочка ушла из дома 16 декабря
Константин КЯКИНЕН
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Пропавшая ученица одной из школ пермского микрорайона Левшино Елена Т. найдена. Девочка уехала в Москву, где ее и обнаружили полицейские. Об этом нам рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. Школьница жива и здорова.

Девочка ушла из дома 16 декабря.

- Она ушла из дома в 11 утра и не вернулась, - говорила ее мама Ольга. - Лена всегда в 10 вечера уже дома. А тут нет и нет ее. Я звоню - а телефон отключен. Подружки тоже не знают, где дочь может быть.

Ранее мы писали о том, что в Прикамье поисковики ищут родных летчика, погибшего в годы войны. Потомки Михаила Сергеевича Стрельникова могут проживать в Прикамье. Родом летчик из Кемеровской области. Но семья еще до войны переехала в Молотовскую область (ныне Пермский край). Она проживала по адресу станция Верещагино, ул. К. Маркса, 25.

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