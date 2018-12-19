В Пермском крае Роспотребнадзор предупредил о росте заболеваемости коклюшем

СЕГОДНЯ 06:52 2018-12-19T06:52:02+03:00

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За 11 месяцев этого года в Пермском крае отмечается рост заболеваемости коклюшем, отмечают в краевом управлении Роспотребнадзора. В основном болеют дети. Случаи заболевания зарегистрированы в Перми, Кунгуре, Чайковском, Краснокамске, а также Осинском, Очерском и Пермском районах.

«Группой риска» являются дети до года. Основным средством профилактики коклюша является вакцинация. Большинство заболевших детей не были привиты. Источниками инфекции для детей до года чаще всего являются старшие братья и сестры, а также родители.

- В поликлинике по месту жительства или других медицинских организациях при наличии у них лицензии по вакцинации, проводится трехкратная вакцинация детям в 3- 4 и 5- 6 месяцев, а также ревакцинация – в 18 месяцев, - сообщили в ведомстве. - Продолжительность иммунитета составляет в среднем 7-9 лет. Для дополнительной защиты от коклюша предусмотрена вакцинация в 6-7 и 14 лет. Для прививания от 4 до 64 лет применяется импортная комбинированная вакцина, зарегистрированная в РФ в 2016 году.

Наиболее интенсивная передача возбудителя происходит при кашле. Инкубационный период колеблется от 7 до 21 дня. Основные симптомы коклюша: сухой, навязчивый кашель. Он наблюдается чаще ночью или перед сном. Кашель постепенно усиливается, приобретает упорный, приступообразный характер. Отмечается раздражительность, слабость, вялость, нарушение сна, возможно появление небольшой отечности лица и особенно век.

- Если Вы отмечаете подобные симптомы заболевания - незамедлительно обращайтесь к врачу. - советуют в Роспотребнадзоре.