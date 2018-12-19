2018-12-19T06:39:19+03:00
Общество

В отделе полиции и больнице Прикамья не вели учет хранения и уничтожения наркотиков

После вмешательства прокуратуры виновные лица наказаны
Константин КЯКИНЕН
Поделиться:
--Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

В Большесосновском районе прокуратура нашла ряд нарушений во время хранения, учета передачи и уничтожения наркотических средств и психотропных веществ в отделе полиции Очера и Большесосновской больнице.

Так, в отделе полиции Очера выявлены факты несвоевременной сдачи наркотиков в камеру вещественных доказательств. Кроме того, в актах уничтожения запрещенных средств не указывался вес и объем препаратов.

В Большесосновской центральной районной больнице не велся учет наркотических средств, не подсчитывались остатки препаратов на конец месяца. Кроме того, прокуратурой выявлен факт неверного указания названия наркотического средства.

По результатам проверки прокуратурой главному врачу больницы и начальнику отдела полиции внесены представления. Виновные лица были наказаны, нарушения устранены, сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Две недели назад пропал без вести. В Прикамье разыскивают 36-летнего пермяка
Как будут работать в праздники аэропорт и вокзалы? В минтрансе Прикамья рассказали об этом
Новый железнодорожный вокзал в Перми включили в инвестпрограмму компании «РЖД»
Как в прздники будут работать больницы? В Прикамье экстренные службы начали переходить в режим «предновогодней» готовности
«Угрожал взорвать дом». В Перми будут судить телефонного террориста
Пермские застройщики использовали деньги дольщиков, а строительство не завершили
В школе Соликамска за прокат лыж с учеников брали по 30 рублей
В Прикамье 10 дней разыскивают пропавшего пенсионера
Учительницу, пострадавшую при нападении на пермскую школу №127, включили в число 100 выдающихся людей года
Олимпийский чемпион Никита Крюков сравнил пермский лыжный спринт со стартом в Милане
Пермский риелтор переписывал квартиры клиентов на себя и продавал их
В Перми прокуратура проведет «прямую линию» для предпринимателей
В Прикамье злостная алиментщица пряталась под диваном, скрываясь от судебных приставов
«Он ко мне приставал». Пермячка заплатит 100 тысяч рублей за ложный донос на полицейского
В Прикамье на пожаре погибли двое мужчин
Житель Перми отсудил у интернет-магазина деньги за iPhone X
Пропавшую 16-летнюю пермскую школьницу полицейские нашли в Москве
В Пермском крае Роспотребнадзор предупредил о росте заболеваемости коклюшем
«Молот-Прикамье» обыграл ижевскую «Ижсталь» в серии буллитов
«Не спасла бы и самая быстрая на свете скорая». Глава краевого минздрава сказала, что умершую от инсульта женщину невозможно было спасти
Максим Решетников: Новый вокзал Пермь-2 будет построен ближе к Парковому