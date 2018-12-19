В отделе полиции и больнице Прикамья не вели учет хранения и уничтожения наркотиков

СЕГОДНЯ 06:39 2018-12-19T06:39:19+03:00

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В Большесосновском районе прокуратура нашла ряд нарушений во время хранения, учета передачи и уничтожения наркотических средств и психотропных веществ в отделе полиции Очера и Большесосновской больнице.

Так, в отделе полиции Очера выявлены факты несвоевременной сдачи наркотиков в камеру вещественных доказательств. Кроме того, в актах уничтожения запрещенных средств не указывался вес и объем препаратов.

В Большесосновской центральной районной больнице не велся учет наркотических средств, не подсчитывались остатки препаратов на конец месяца. Кроме того, прокуратурой выявлен факт неверного указания названия наркотического средства.

По результатам проверки прокуратурой главному врачу больницы и начальнику отдела полиции внесены представления. Виновные лица были наказаны, нарушения устранены, сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.