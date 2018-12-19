«Молот-Прикамье» обыграл ижевскую «Ижсталь» в серии буллитов

СЕГОДНЯ 06:20 2018-12-19T06:20:30+03:00

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После серии поражений на своем льду «Молот-Прикамье» одержал трудную победу над своим принципиальным соперником - ижевской «Ижсталью» 5:4. Основное и дополнительное время закончилось вничью - 4:4, а в серии послематчевых штрафных бросков сильнее были хозяева.

По ходу встречи «Молот» лидировал в счете - 2:0, 3:2, но гости сумели не только сравнять счет, но и выйти вперед. Хозяева проявили характер и сумели перевести встречу в овертайм. Шайбы в составе пермяков забрасывали Максим Волков, Александр Дельнов(2) и Матвей Тымченко.

- Реализованные буллиты в исполнении Александра Дельнова и Руслана Шайхулова, а также надежная игра Георгия Анаркулова, принесли молотобойцам долгожданную победу и два очка, - отметили в пресс-службе клуба.

Исполняющий обязанности главного тренера «Молота» Вячеслав Долишня поблагодарил игроков за победу. Он отметил, что сказалось отсутствие ряда игроков: ушел Дубовицкий, не играют Синицын и Градусов.

- Тут нельзя было рисковать, - отметил наставник «молотобойцев» после матча. - У нас каждая игра и каждое очко – на вес золота.