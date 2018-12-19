«Не спасла бы и самая быстрая на свете скорая». Глава краевого минздрава сказала, что умершую от инсульта женщину невозможно было спасти

СЕГОДНЯ 06:04 2018-12-19T06:23:12+03:00

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И.о. министра здравоохранения Прикамья Оксана Мелехова в Instagram прокомментировала историю с гибелью 32-летней жительницы Кизеловского района в машине «Скорой помощи».

- Очень печальный случай произошел на днях в Кизеле — молодую 32-летнюю маму двоих детей доктора не смогли спасти, - отметила глава минздрава. - У девушки было тяжелое заболевание, которое можно было бы вылечить операцией, однако пациентка тогда отказалась от оперативного вмешательства.

Со слов Оксаны Мелеховой, был проведен тщательный разбор ситуации.

- Это был практически безнадежный случай, спасти девушку могла только экстренная операция в сосудистом центре, даже самая быстрая на свете скорая тут не смогла бы помочь.

Глава Минздрава также отметила, что она на следующей неделе поедет в Кизел и соседние города и посмотрит, как там организована медицинская помощь.

- Разберем детально и этот случай, и ряд других, на которых мы получили жалобы пациентов в последнее время, - рассказала Оксана Мелехова.

Напомним, 16 декабря в Кизеле 32-летняя мама двоих детей почувствовала себя плохо. По словам ее мужа, медики прибыли только около двух часов дня. Женщину повезли в Березники, муж поехал с ней. Всю дорогу он наблюдал, как его жену пытаются спасти. Но женщина скончалась буквально у него на руках – прямо в машине «Скорой».

По факту гибели женщины проводят проверку прокуратура и следственный комитет.