Максим Решетников: Новый вокзал Пермь-2 будет построен ближе к Парковому

18 Дек. 19:59 2018-12-18T19:59:50+03:00

Губернатор Пермского края ответил на вопросы о новом вокзале, вывозе мусора и общественном транспорте

Изменить размер текста: A A

18 декабря губернатор Пермского края Максим Решетников в режиме инстаграм-конференции ответил на вопросы пермяков.

Отвечая на вопрос об изменениях в законодательстве о вывозе мусора, глава региона отметил, что в крае выбран региональный оператор коммунальных отходов:

- А оператор уже отобрал те компании, которые будут заниматься вывозкой мусора. И в рамках конкурса победили не те компании, которые занимались этим прежде. Теперь компании, у которых контракты заканчиваются, должны будут убрать свои старые контейнеры, а новые компании – разместить во дворах новые контейнеры. Все люди, которые этим занимаются, в новогодние праздники будут работать. Все отпуска у них отменены.

Также губернатор рассказал, что будет построен новый вокзал Пермь-2,

- РЖД включило его в свою инвестпрограмму. Новый вокзал будет размещен по другую сторону Транссиба, ближе к Парковому. Проект будет увязан с будущим продолжением улицы Строителей до площади Гайдара и далее до Стаханова.

Также Максим Решетников пообещал, что краевые власти весь будущий год будут очень плотно заниматься общественным транспортом.

- Общественный транспорт – общественная услуга и то, что мы ее отдали в руки частного бизнеса, – неправильно.