«Закон о розовых волосах»: в Кишерти прокуратура запретила устанавливать в школах дресс-код
Прокуратура Кишертского района провела проверку школьных уставов. Оказалось, что в шести школах района в документы внесены не только требования к школьной форме обучающихся, но и к стрижкам, прическам, макияжу, маникюру.
- А это выходит за пределы полномочий образовательной организации, установленных законом «Об образовании в Российской Федерации», - отметили в ведомстве.
После проверки прокурор района внес протесты директорам этих школ. В результате в школах приняты новые положения о школьной форме и внешнем виде учеников.
Напомним, ранее мы писали о том, что после скандала с «розовыми волосами», из-за которых в школу не пустили дочь депутата городской думы, пермские чиновники составили методичку о дресс-коде учащихся. В ней были указаны формулировки, которые нельзя включать в уставы образовательных учреждений, в частности: «Запрещаются окрашивание волос в яркие, неестественные цвета, экстравагантные стрижки и прически», «Запрещено ношение пирсинга» и так далее.