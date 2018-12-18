2018-12-18T19:22:31+03:00
Общество

«Закон о розовых волосах»: в Кишерти прокуратура запретила устанавливать в школах дресс-код

Признано, что забота о внешнем виде учащихся не входит в полномочия учебных заведений
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Фото: wallhere.comФото: wallhere.com
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Прокуратура Кишертского района провела проверку школьных уставов. Оказалось, что в шести школах района в документы внесены не только требования к школьной форме обучающихся, но и к стрижкам, прическам, макияжу, маникюру.

- А это выходит за пределы полномочий образовательной организации, установленных законом «Об образовании в Российской Федерации», - отметили в ведомстве.

После проверки прокурор района внес протесты директорам этих школ. В результате в школах приняты новые положения о школьной форме и внешнем виде учеников.

Напомним, ранее мы писали о том, что после скандала с «розовыми волосами», из-за которых в школу не пустили дочь депутата городской думы, пермские чиновники составили методичку о дресс-коде учащихся. В ней были указаны формулировки, которые нельзя включать в уставы образовательных учреждений, в частности: «Запрещаются окрашивание волос в яркие, неестественные цвета, экстравагантные стрижки и прически», «Запрещено ношение пирсинга» и так далее.

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