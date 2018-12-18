В Соликамске без тепла остались 146 жилых домов

18 Дек. 17:51 2018-12-18T17:52:52+03:00

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18 декабря в Соликамске произошло аварийное отключение теплоснабжения. Батареи остыли в 145 жилых домов.

- К месту происшествия направлены силы и средства Соликамского городского звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Пермского края, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю. - Ведутся аварийно-восстановительные работы. Ориентировочное время устранения аварии - 20-00.

Ранее мы рассказывали о том, что в январе этого года в поселке Сараны произошло ЧП: ЧС пришлось объявить, потому что разморозилась – пошла по швам – 15-километровая теплотрасса, ведущая от котельной шахты «Рудная» к 11 мноквартирным и двухквартирным домам, а также к школе, детсадику, фельдшерско-акушерскому пункту. Под угрозой замерзнуть от январской стужи оказались четыре сотни жителей поселка. Приостановили работу детские учреждения.