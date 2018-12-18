2018-12-18T17:32:30+03:00
Происшествия

В Перми произошла авария с участием пяти автомобилей, пострадал водитель

33-летний пермяк находится в больнице
Елена КОНОВА
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Фото из архива "КП"Фото из архива "КП"Фото: архив "КП"
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В Перми произошла массовая авария. Как рассказали в пресс-службе полиции, около пяти вечера по улице Куйбышева в направлении улицы Лукоянова двигался автомобиль BMW, за рулем которого находился 33-летний мужчина.

- Он не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилями «Шкода», «Киа Рио», «Рено» и «Лада», - сообщили в пресс-службе краевой полиции. - По предварительным данным, в аварии пострадал водитель «Киа». Он находится в больнице.

По факту ДТП проводится проверка, все обстоятельства выясняются сотрудниками полиции.

Ранее мы рассказывали о том, что 16 декабря в Мотовилихинском районе Перми водитель автомобиля «Ниссан Альмера» выехал на полосу встречного движения и врезался в «Мицубиси Лансер».В результате аварии травмы получили пассажиры автомобиля «Мицубиси Лансер»: 26 летняя женщина и ее двухлетняя дочь.

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