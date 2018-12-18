Из-за мигрантов прикамское предприятие заплатит почти миллион рублей штрафа

18 Дек. 15:09 2018-12-18T15:09:36+03:00

Иностранных граждан нельзя привлекать к распиловке и строганию древесины

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Во время рейда в Карагае сотрудники полиции обнаружили граждан Узбекистана, которые занимались распиловкой древесины. Тогда как по указу губернатора Пермского края от 15.06.2018 привлечение иностранцев к распиловке и строганию древесины запрещено.

Карагайский суд оштрафовал ООО «ФОРЕСТ» на 900 тысяч рублей за нарушение правил привлечения иностранных граждан на осуществление отдельных видов деятельности, сообщили в пресс-службе краевого суда.

Предприятие не согласилось с решением районного суда и защитник общества с ограниченной ответственностью написал жалобу в краевой суд, но тот оставил постановление без изменения.

Тем временем, прокуратура Кизела проверит Государственную клиническую больницу №4», которая осуществляет деятельность на территории городского округа. Поводом для проверки стала смерть 32-летней жительницы поселка Южный-Коспашский Кизела. Она скончалась в машине «Скорой помощи» 16 декабря.