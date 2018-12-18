2018-12-18T14:37:08+03:00
Общество

Пермские власти объявили аукционы на покупку 85 автобусов

Конкурсы пройдут 19 января
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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Пермские власти объявили два аукциона на покупку автобусов. Всего для нужд города будет закуплено 85 автобусов. Из них 65 дизельных и 20 газовых. На покупку новых автобусов планируется потратить 882 млн рублей. Конкурсы будут проведены в электронной форме 17 января 2019 года. Получить технику власти должны не позднее 20 апреля.

В техзадании указано, что дизельные автобусы должны вмещать не менее 96 человек, а газовые не менее 84 человек. Автобусы должны быть низкопольные, иметь антивандальные сиденья, три двери. Техника должна быть укомплектована речевыми информаторами, навигационным оборудованием, системами видеонаблюдения, системами обогрева и кондиционером. Кроме того, техника должна быть не старше 2018 года выпуска и соответствовать экологическому классу «Евро-5».

Ранее мы писали, что Правительство Пермского края установило предельный размер тарифа на проведение технического осмотра транспорта. С 1 января 2019 года он составит 665 рублей. Это на 12, 1% ниже, чем в среднем по России (744, 6 рублей).

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