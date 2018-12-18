2018-12-18T13:51:24+03:00
Общество

В Прикамье стоимость техосмотра не превысит 655 рублей

Это на 12,1% ниже среднероссийского показателя
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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Правительство Пермского края установило предельный размер тарифа на проведение технического осмотра транспорта. С 1 января 2019 он составит 665 рублей. Это на 12, 1% ниже, чем в среднем по России (744, 6 рублей). Дороже всего техосмотр стоит в Ленинградской области (940 рублей), Мурманской области (910 рублей) и Санкт-Петербурге (881 руб.).

Как поясняют в региональном Министерстве транспорта, существующие тарифы не повышались с 2012 года, и с годами отрасль стала убыточной.

Отметим, в Государственной Думе уже поддержан законопроект Минэкономики по реформе техосмотра. Новые поправки предполагают перевод диагностической карты в цифровой формат. Штраф за ее отсутствие составит 2000 рублей, а ответственность операторов за выдачу поддельных карт ужесточат.

Напомним, с 1 января 2014 года полномочия по проведению техосмотра переданы частным операторам, а государственная пошлина отменена.

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