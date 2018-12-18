В Прикамье должник, сидящий в колонии, спрятал внедорожник в самовольном гараже

18 Дек. 13:41 2018-12-18T13:41:36+03:00

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Житель Прикамья задолжал 890 тысяч рублей по кредиту. Поскольку он платить не желал, был наложен арест на внедорожник Chevrolet Tahoe. Судом была установлена начальная продажная стоимость транспортного средства в размере 1 млн 639 тысяч рублей. Однако на торгах автомобиль реализован не был, в связи с чем взыскатель согласился принять его в счет погашения долга.

Судебные приставы выяснили, что должник осужден за совершение преступления и отбывает наказание в колонии-поселении. По месту отбывания наказания гражданину было направлено требование о предоставлении информации о местонахождении транспортного средства, но владелец машины отказался предоставлять данные о том, где находится машина.

В ходе розыска автомобиля инспекторам удалось выяснить, что должник самовольно занял чужой земельный участок и построил на нем гараж. Судебный пристав пришел к жене неплательщика, но она отказалась отдавать ключи. Она сказала, что супруг забрал с собой в колонию.

- В присутствии сотрудника полиции и понятых замок гаража был спилен, - сообщили в службе судебных приставов. - Разыскиваемый автомобиль находился в помещении. Машина была не заперта, при осмотре салона в бардачке были обнаружены две коробки ружейных патронов, которые были изъяты.

Затем внедорожник с помощью лебедки был транспортирован на эвакуатор. На входную дверь гаража был установлен новый навесной замок. Залоговый внедорожник был передан взыскателю.