Массовые катания проходят на восьми катках Дзержинского района Перми

18 Дек. 13:20 2018-12-18T13:20:23+03:00

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Лед залит вблизи школ №72 (улица Мильчакова, 22), №34 (ул. Маяковского, 33), Пермского государственного профессионально-педагогического колледжа (ул. Хабаровская, 36) и начальной школы «Мультипарк» (ул. Костычева, 33). На этих площадках и на хоккейной коробке по улице Василия Каменского, 3 можно покататься бесплатно. Кроме того, на этой площадке проводится бесплатное обучение катанию на коньках для всех желающих. Занятия с тренером в декабре проходили по вторникам, четвергам и субботам с 15:00 до 16:30. Последняя в 2018 году тренировка состоится 20 декабря, в новом году занятия планируется продолжить.

В микрорайоне Пролетарский в парке семейного отдыха «Оранжевое лето» (ул. Докучаева, 21) залит каток для детей дошкольного и школьного возраста. Самые маленькие посетители – дети от двух лет – катаются в сопровождении взрослых, вход платный.

Также платный выход на лед на стадионе «Локомотив» (ул. Боровая, 32) и в комплексном месте отдыха «Золотые пески» (ул. Подлесная, 28). Там работает прокат коньков, для переодевания предусмотрено специальное помещение