Житель Пермского края убил знакомого, а через четыре дня облил сотрудницу ломбарда кислотой

18 Дек. 12:44 2018-12-18T12:44:06+03:00

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В Губахе вынесли приговор местному жителю, который обвиняется в нескольких преступлениях.

Утром 15 марта он пришел в гости к своему знакомому, 68-летнему пенсионеру, и ударил его каким-то предметом в шею. Мужчина скончался на месте. После этого грабитель похитил из квартиры приятеля все ценное.

- Утром 19 марта преступник пришел в ломбард и брызнул в лицо кассира уксусной кислотой, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. - Он разбил витрины, похитил золотые изделия и другие украшения, а затем сбежал. Таким образом он причинил ломбарду ущерб в размере 87 тысяч рублей.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по статьям «грабеж, совершенный с применением насилия не опасного для жизни и здоровья», «разбой, совершенный с применением тяжкого вреда здоровью потерпевшего» и «убийство, сопряженное с разбоем». Приговором суда преступнику назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком 1,5 года.