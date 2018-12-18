«Стало плохо после скандала с мамой ученика». В пермской школе охранница умерла на рабочем месте

18 Дек. 12:10 2018-12-18T12:13:13+03:00

В департаменте образования отметили, со здоровьем проблем у сотрудницы не было

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17 декабря в школе №136 на ул. Милиционера Власова, 37 произошел несчастный случай. На рабочем месте скончалась охранница. Пользователи паблика «Подслушано Пермь» отмечают, что женщине стало плохо после скандала с мамой одного из учеников.

- Мамаша пришла в школу №136 и начала кричать на охранницу, чтобы она её пустила без всяких документов, - пишет один из подписчиков группы. - Ее пустили, но охраннице стало плохо и она скончалась на своем рабочем месте. Детей после уроков выпускали с запасного выхода

В департаменте образования Перми подтвердили информацию о несчастном случае.

- Сотруднице частного охранного предприятия стало плохо, вызвали скорую, - сообщили в ведомстве. - После реанимационных действий спасти женщину не удалось. У специалиста имелся медицинский допуск к деятельности, внештатных ситуаций в школе зафиксировано не было.