«Стало плохо после скандала с мамой ученика». В пермской школе охранница умерла на рабочем месте
17 декабря в школе №136 на ул. Милиционера Власова, 37 произошел несчастный случай. На рабочем месте скончалась охранница. Пользователи паблика «Подслушано Пермь» отмечают, что женщине стало плохо после скандала с мамой одного из учеников.
- Мамаша пришла в школу №136 и начала кричать на охранницу, чтобы она её пустила без всяких документов, - пишет один из подписчиков группы. - Ее пустили, но охраннице стало плохо и она скончалась на своем рабочем месте. Детей после уроков выпускали с запасного выхода
В департаменте образования Перми подтвердили информацию о несчастном случае.
- Сотруднице частного охранного предприятия стало плохо, вызвали скорую, - сообщили в ведомстве. - После реанимационных действий спасти женщину не удалось. У специалиста имелся медицинский допуск к деятельности, внештатных ситуаций в школе зафиксировано не было.