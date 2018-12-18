В Прикамье прокуратура начала проверку по факту гибели 32-летней женщины в машине «Скорой помощи»
Прокуратура Кизела проверит Государственную клиническую больницу №4», которая осуществляет деятельность на территории городского округа. Поводом для проверки стала смерть 32-летней жительницы поселка Южный-Коспашский Кизела. Она скончалась в машине «Скорой помощи» 16 декабря.
- В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям медицинских работников, - сообщили в краевой прокуратуре. - Будет также проверено соблюдение норм оказания скорой медицинской помощи. В случае выявления нарушений виновные лица будут привлечены к ответственности.
Напомним, что 16 декабря 32-летняя мама двоих детей почувствовала себя плохо. По словам ее мужа, медики прибыли только около двух часов дня. Женщину повезли в Березники, муж поехал с ней. Всю дорогу он наблюдал, как его жену пытаются спасти. Но женщина скончалась буквально у него на руках.
В краевом минздраве по данному факту также проводится проверка.