В Прикамье прокуратура начала проверку по факту гибели 32-летней женщины в машине «Скорой помощи»

18 Дек. 11:51 2018-12-18T12:12:15+03:00

Маму двоих детей, у которой случился инсульт, не довезли до больницы

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Прокуратура Кизела проверит Государственную клиническую больницу №4», которая осуществляет деятельность на территории городского округа. Поводом для проверки стала смерть 32-летней жительницы поселка Южный-Коспашский Кизела. Она скончалась в машине «Скорой помощи» 16 декабря.

- В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям медицинских работников, - сообщили в краевой прокуратуре. - Будет также проверено соблюдение норм оказания скорой медицинской помощи. В случае выявления нарушений виновные лица будут привлечены к ответственности.

Напомним, что 16 декабря 32-летняя мама двоих детей почувствовала себя плохо. По словам ее мужа, медики прибыли только около двух часов дня. Женщину повезли в Березники, муж поехал с ней. Всю дорогу он наблюдал, как его жену пытаются спасти. Но женщина скончалась буквально у него на руках.

В краевом минздраве по данному факту также проводится проверка.