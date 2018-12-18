В Прикамье осудят мошенника, который не любил отдавать долги

18 Дек. 09:49 2018-12-18T09:49:08+03:00

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В Губахе будут судить ранее неоднократно судимого 56-летнего местного жителя. Ему предъявлено обвинение в совершении шести мошенничеств, сообщили в краевой полиции.

Так, своему знакомому он сказал, что работает механиком и предложил ему приобрести подержанный «Форд-Транзит» по остаточной стоимости. Мошенник взял у него задаток - 36 тысяч рублей. При этом машину продавать он не собирался. Аналогичным способом губахинец обманул еще двух человек. Общая сумма ущерба составила более 410 тысяч рублей.

Кроме того, он приобретал в долг продукцию в столовой, сказав продавцам, что у него есть договоренность с владельцем организации. Ущерб составил более 9 тысяч рублей.

Также он обманул руководителя службы такси. Мошенник предложил ему помощь в заключении договора о предоставлении автотранспорных услуг. Он попросил предоставить копии необходимых документов и 5 тысяч рублей в качестве вознаграждения специалисту, который будет заниматься их оформлением. Никакой документ он не оформил, а деньги потратил.

Сейчас мошенник находится под арестом и ожидает приговора суда.