В Перми учеников и сотрудников школы эвакуировали в спортзал из-за запаха дыма

18 Дек. 09:19 2018-12-18T09:21:23+03:00

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18 декабря в школе №124 на улице Гусарова, 4 запахло дымом. Сотрудники образовательного учреждения сообщили о происшествии в экстренные службы. К месту вызова выехали пожарно-спасательные подразделения, сотрудники полиции, медики скорой помощи, работники электрических сетей.

- Сообщения о запахе дыма поступило в 10.25, - сообщили в пресс-службе краевого МЧС. - Учащиеся и персонал эвакуировали в спортзал, откуда есть эвакуационный выход. Поскольку запах дыма был в другом крыле, то детей не было необходимости выводить на улицу. Задымления не обнаружено, проводится проверка.

Предварительная причина - короткое замыкание без последующего горения на первом этаже.

Ранее мы писали, что 17 декабря в 7.20 в Прикамье на трассе произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. В Чернушинском районе по автодороге Чернушка-Павловка двигался автомобиль «Лада Приора». Машиной управлял 28-летний житель села Ореховая Гора.

- По предварительным данным, на 7 километре водитель «Приоры» выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с «Ладой Вестой», - сообщили в пресс-службе краевой полиции. - В результате ДТП 45-летний водитель «Весты» от полученных травм скончался на месте. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.