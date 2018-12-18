2018-12-18T07:40:18+03:00
Происшествия

В Прикамье столкнулись две «Лады», один человек погиб

Авария произошла утром в Чернушинском районе
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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17 декабря в 7.20 в Прикамье на трассе произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. В Чернушинском районе по автодороге Чернушка-Павловка двигался автомобиль «Лада Приора». Машиной управлял 28-летний житель села Ореховая Гора.

- По предварительным данным, на 7 километре водитель «Приоры» выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с «Ладой Вестой», - сообщили в пресс-службе краевой полиции. - В результате ДТП 45-летний водитель «Весты» от полученных травм скончался на месте. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Тем временем, в Очере будут судить водителя, по чьей вине в ДТП погиб пассажир. В сентябре 39-летний водитель внедорожника в 4.35 утра в деревне Лужково ехал по улице Транспортной. Мужчина потерял управление над машиной и она врезалась в дерево. В результате ДТП один из пассажиров погиб на месте, второй доставлен в больницу, где ему оказана медицинская помощь.

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