После вмешательства прокуратуры в Прикамье чиновники выделили автобус для воспитанников детского сада
Жительница села Мелюхино Юсьвинского района обратилась в прокуратуру. Она пожаловалась на бездействие районной администрации.
Дело в том, что в селе Мелюхино нет детского садика. 20 детей села и близлежащих деревень до 7 лет не имели возможности посещать дошкольное учреждение.
По результатам проверки прокуратурой главе администрации Юсьвинского района внесено представление об устранении нарушений. После этого чиновники выдали путевки в детский сад села Юсьва и выделили специализированный автобус, сообщили в краевой прокуратуре.
Тем временем, 32-летнюю маму двоих детей из Прикамья, у которой случился инсульт, не довезли до больницы. Она скончалась в машине "Скорой". Трагедия случилась в семье, где растут двое детей. Муж 32-летней Марины (имена изменены) рассказал, что они с женой и детьми жили в одном из поселков недалеко от Кизела. 16 декабря Марина почувствовала себя плохо.