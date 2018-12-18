2018-12-18T06:57:12+03:00
Общество

В Перми открылся дневной центр помощи бездомным «Территория Передышки»

По вторникам там организуются горячие ужины
Константин КЯКИНЕН
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фото: Территория передышкифото: Территория передышки
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17 декабря в Перми открылся дневной центр для бездомных «Территория Передышки». Он расположился по адресу: ул. Луначарского, 130, вход с обратной стороны от подъездов, цокольный этаж.

Сами организаторы проекта говорят, что к ним могут прийти люди, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации или на улице. Каждый вторник вечером в дневном центре устраиваются горячие ужины для людей, оказавшихся на улице и в бедности.

- У нас можно привести себя в порядок — бесплатно принять душ и постирать вещи, получить горячее питание и одежду, а заодно оценить свои силы и поработать с социальными работниками, юристом, психологом, - отметили в «Территории передышки». - В досуговой комнате посетители смогут передохнуть, выпить чай с булочкой, почитать книгу или поиграть в шахматы — словом, передохнуть, отвлечься.

Боевое крещение центр получил еще до официального открытия.

- Мы уже пережили «Я хочу умереть», отправили несколько человек на разную работу с проживанием, один человек скоро получит паспорт, один человек снял жилье, - отметили волонтеры. - Иногда нас захватывает чувство, что за эти три дня мы сделали больше, чем за два предыдущих года работы на улице.

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