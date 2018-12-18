В Прикамье управляющая рестораном присвоила 246 тысяч рублей и соврала, что ее обокрали

18 Дек. 06:36 2018-12-18T06:36:02+03:00

Обман раскрылся и женщина была осуждена за растрату и заведомо ложный донос

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В Соликамске в декабре 2017 году управляющая ООО «СУШИ МАСТЕР Юг», получала деньги от администраторов компании и не переводила их на расчетный счет. 246 тысяч рублей она взяла из сейфа, к которому у нее был доступ. При этом 36 тысяч она отдала, а остальные присвоила.

После чего обратилась в полицию Соликамска с заявлением о краже. Она сообщила, что 235 тысяч рублей у нее похитили в приемном покое Соликамской городской больницы неизвестные лица.

Однако обман раскрылся. Женщина признана виновной в присвоении и растрате вверенных ей средств, а также за заведомо ложный донос о совершении преступления, сообщили в пресс-службе Соликамского суда.

Бывшей управляющей ресторана назначено наказание в виде 2 лет 1 месяца лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год. Кроме того, с нее взыскан материальный ущерб в размере более 191,6 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу.