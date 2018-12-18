2018-12-18T06:01:17+03:00
Общество

Губернатор Прикамья проведет предновогодний эфир в Instagram

Максим Решетников отвечает на вопросы пермяков в таком формате уже в третий раз
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: Архив "КП"
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18 декабря губернатор Пермского края Максим Решетников запускает прямой эфир в своем Instagram.

- Начинаем в 19:00, общаться будем в течение часа, - написал глава региона на своей страничке. - Пишите о волнующих вас темах в комментариях. Те вопросы, которые остались после прошлого общения - к ним тоже вернемся. До встречи!

Пермяки живо откликнулись на предложение главы региона задать свои вопросы в комментариях. Пользователи задают вопросы о ремонте дороге, развитии физкультуры и спорта, доступности детских садов и т.д.

Первую такую интерактивную пресс-конференцию Максим Решетников провел в октябре. Опыт был признан успешным и нынешний эфир станет уже третьим и последним в этом году.

Напомним, что после предыдущего эфира со своей должности уволился глава департамента ЖКХ Сергей Романов. Глава региона тогда жестко раскритиковал подготовку городских властей к отопительному сезону.

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