2018-12-17T21:22:11+03:00
Происшествия

"Умерла на руках у мужа". 32-летнюю маму двоих детей из Прикамья, у которой случился инсульт, не довезли до больницы

Она скончалась в машине "Скорой"
Елена КОНОВА
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Фото из архива "КП"Фото из архива "КП"Фото: архив "КП"
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Трагедия случилась в семье, где растут двое детей. Как сообщает издание "ВКурсе.ру", муж 32-летней Марины (имена изменены) рассказал, что они с женой и детьми жили в одном из поселков недалеко от Кизела. 16 декабря Марина почувствовала себя плохо.

- Я прибежал с работы домой, а она лежала на диване и не реагировала ни на что. Мы звонили в "Скорую", кричали в трубку, что человек умирает, а нам ответили, что нет свободных машин, - передает портал слова Василия. - В итоге мы ждали ее два часа.

По словам отца двоих детей, медики прибыли только около двух часов дня. Марину повезли в Березники, муж поехал с ней. Всю дорогу он наблюдал, как его жену пытаются спасти. Но женщина скончалась буквально у него на руках.

Претензий к врачам "скорой" у убитого горем мужчины нет, он говорит, что медики сделали все возможное. Но его возмутило, что на весь город всего две машины "скорой помощи".

Василий вспомнил, что последнее время Марина часто жаловалась на головную боль:

- В 2014 году ей поставили диагноз "аневризма головного мозга", у нее был инсульт. До этого она работала официанткой в столовой, после того, как ей поставили диагноз, она сидела дома с детьми. Ей просто нельзя было работать.

В краевом минздраве по данному факту проводится проверка.

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