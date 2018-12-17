"Варил пельмени и обжег половину тела". В жилом доме Перми произошел пожар

17 Дек. 20:02 2018-12-18T09:44:51+03:00

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Пожар случился накануне выходных в одной из квартир в доме на улице Танцорова в Перми. Как сообщили в ГУ МЧС России по Пермскому краю, хозяин квартиры, где случилось ЧП, поставил на газовую плиту кастрюльку - хотел вскипятить воду и сварить пельмени.

Когда вода уже закипала, мужчина нечаянно опрокинул литровую банку со спиртом. Жидкость воспламенилась над газовой плитой. Огонь перекинулся на хозяина квартиры - на нем загорелась одежда.

Как сообщили в ведомстве, пострадавший получил ожоги пламенем первой, второй и третьей степени на площади 41 процент тела. Сейчас мужчина проходит курс лечения.

Всего за выходные в Пермском крае произошло 16 пожаров. В ночь на понедельник загорелся жилой двухэтажный дом в деревне Гари, это Частинский район. Накануне хозяин дома затопил баню, а потом лег спать. Ночью он и его старенькая мама проснулись от запаха дыма.

Огонь распространился внутри бани и по общей крыше перекинулся на дом. В результате пожара уничтожено строение жилого дома, крытый двор и сама баня.