В Перми открылось здание Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Пермского краю
В понедельник, 17 декабря, в Перми состоялось открытие нового здания Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Пермскому краю. Оно находится в самом центре города, на улице Островского, 60.
Как пояснили в администрации Перми, здесь жители города и края будут получить 14 видов различных услуг, в том числе:
- выдача паспортов
- регистрация граждан и лиц без гражданства, которые прибыли на территорию Российской Федерации
- выдача документов на право проживания
- оформление документов и разрешений на въезд в РФ и выезд за границу.
Участие в церемонии открытия приняли первый заместитель Министра внутренних дел России, генерал-полковник полиции Александр Горовой, губернатор Пермского края Максим Решетников, начальник Главного управления МВД России по Пермскому краю, генерал-майор полиции Михаил Давыдов, глава Перми Дмитрий Самойлов.
- Теперь в регионе есть современный, просторный офис Управления по вопросам миграции: здесь созданы все необходимые условия для посетителей и самих сотрудников, - отметил глава региона.
В ближайшее время в новом здании завершится оборудование помещений для маломобильных групп населения. Все услуги людям с ограниченными возможностями здоровья будут предоставляться на первом этаже.