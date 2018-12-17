2018-12-17T19:42:52+03:00
Общество

В Перми открылось здание Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Пермского краю

Оно находится в самом центре города по улице Островского, 60
Вероника РАНГУЛОВА
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Управление открылось в центре ПермиУправление открылось в центре ПермиФото: архив "КП"
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В понедельник, 17 декабря, в Перми состоялось открытие нового здания Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Пермскому краю. Оно находится в самом центре города, на улице Островского, 60.

Как пояснили в администрации Перми, здесь жители города и края будут получить 14 видов различных услуг, в том числе:

- выдача паспортов

- регистрация граждан и лиц без гражданства, которые прибыли на территорию Российской Федерации

- выдача документов на право проживания

- оформление документов и разрешений на въезд в РФ и выезд за границу.

Участие в церемонии открытия приняли первый заместитель Министра внутренних дел России, генерал-полковник полиции Александр Горовой, губернатор Пермского края Максим Решетников, начальник Главного управления МВД России по Пермскому краю, генерал-майор полиции Михаил Давыдов, глава Перми Дмитрий Самойлов.

- Теперь в регионе есть современный, просторный офис Управления по вопросам миграции: здесь созданы все необходимые условия для посетителей и самих сотрудников, - отметил глава региона.

В ближайшее время в новом здании завершится оборудование помещений для маломобильных групп населения. Все услуги людям с ограниченными возможностями здоровья будут предоставляться на первом этаже.

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