2018-12-17T17:01:34+03:00
Здоровье

Чиновники пообещали, что электронная система в поликлиниках Прикамья заработает через 2-3 дня

Пока же для записи пациенты могут воспользоваться сайтом «К врачу»
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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..Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Вторую неделю в поликлиниках Пермского края «глючит» электронная система, содержащая данные пациентов. Напомним, в редакцию «КП» обратились наши читатели с жалобой на очереди в поликлинике из-за сбоя системы.

Как оказалось, проблема являлась общей для всего региона. Чтобы проверить ситуацию, мы съездили в краевую больницу.

- Да, электронная система у нас третий день не работает, - рассказала нам в пятницу Татьяна Шагова, заместитель главного врача краевой больницы по поликлинической работе. - Мы обращались в службу поддержки. Но пока систему исправить не смогли. И в других поликлиниках то же самое. Мы с коллегами созваниваемся - проблема общая. Раз происходит сбой, пациентов из территорий края к нам на прием записать не могут.

В понедельник мы получили ответ от министерства информационного развития и связи Пермского края

- Сбой единой информационной системы здравоохранения Пермского края произошел из-за обновлений на сервере, - сообщили нам в ведомстве. - В данный момент проводятся работы по стабилизации ситуации. Также стоит отметить, что работает электронная регистратура - жители могут записаться на прием через Интернет: сайт «К врачу» (в том числе мобильное приложение), а также через call-центр и инфоматы в поликлинике. Данные пациентов сохранены, выписка рецептов возможна и производится, в том числе в ручном формате. В течение двух-трех дней система будет отлажена и заработает в обычном режиме.

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