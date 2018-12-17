2018-12-17T15:16:43+03:00
Общество

В Перми судебный пристав получила взятку - два подарочных сертификата

За подарок она отменила запрет на сделки с квартирой
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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Пермская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении начальника - старшего судебного пристава межрайонного отдела Управления ФССП России по Пермскому краю. В 2017 году она совершила ряд противоправных действий. Уголовное дело возбуждено по материалам прокурорских проверок.

Так, она отменила правомерно наложенный арест с банковского счета организации-должника. Фирма воспользовалась возможностью и сняла со счета более 1,7 млн. рублей. Кроме того, она отменила запрет на сделки с квартирой, за что получила два подарочных сертификата.

Помимо этого, чиновница существенно нарушила права ООО «Прогресс-2000». Из-за необоснованного ареста на недвижимое имущество, коммерсанты были лишены возможности осуществлять предпринимательскую деятельность. В частности, заключать и пролонгировать долгосрочные договоры аренды.

Уголовное дело направлено в Индустриальный районный суд Перми для рассмотрения по существу, сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

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