2018-12-17T14:47:15+03:00
Общество

В Перми на площади Карла Маркса изменилась работа светофора

Это сделано в целях безопасности
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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В Перми с 17 декабря в районе площади Карла Маркса изменится режим работы светофорного объекта. Теперь при включении разрешающего сигнала по улице Белинского, будет включаться запрещающий сигнал светофора для движущегося транспорта по кругу. Это позволит разделить транспортные потоки.

Как сообщили в МКУ «Пермская дирекция дорожного движения», решение о реконструкции и изменении режима работы светофора принято в целях безопасности.

- После изменения режима будет произведен мониторинг транспортной ситуации и настройка работы светофора для оптимизации движения транспорта, - сообщили в ведомстве.

Тем временем, сотрудники ГИБДД напомнили о пермском светофоре для пешеходов, зависимых от соцсетей. На перекрестке улиц Ленина и Островского установлен специальный светофор для людей, которые зависят от своих смартфонов.

- Светофор в виде квадратов вмонтирован в тротуарную плитку - как раз туда, куда направлен взгляд зависимых от соцсетей людей, - сообщили в пресс-службе ГИБДД. - Квадраты дублируют сигнал светофора. Данная новация позволяет предотвратить ДТП, связанные с невнимательностью пешеходов.

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