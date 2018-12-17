2018-12-17T12:35:56+03:00
Общество

Новая выставка репродукций картин из фондов художественной галереи открылась на вокзале Пермь-2

На выставке представлены 13 работ русских живописцев
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Фото пресс-службы РЖДФото пресс-службы РЖД
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В рамках совместного проекта Пермской государственной художественной галереи и Свердловской железной дороги на вокзале Пермь-2 (второй этаж здания) открылась выставка фотокопий картин под названием «Детские истории».

На выставке представлены 13 малоизвестных работ русских живописцев XIX-XX веков из фондов галереи: Андрея Мамаева, Алексея Корина, Ивана Пелевина, Нины Кашиной и других.

– Только в ХIХ веке художники по-настоящему открывают «детство», осознавая его уникальность и неповторимость, – рассказывает искусствовед, ведущий научный сотрудник галереи Ирина Андренко. – Тема детства, к которой обратились мастера – неотъемлемая сторона образа и культуры любого народа. Выставка позволяет погрузиться в этот удивительный мир.

Это уже третья экспозиция проекта на вокзале Пермь-2; ранее пассажиры могли увидеть репродукции пейзажей под названием «Приглашение к путешествию» и натюрмортов «Красота вокруг нас». Выбор вокзала Пермь-2 в качестве выставочной площадки не случаен: от главных железнодорожных «ворот» города пассажиры отправляются в путешествие по стране, отсюда начинается знакомство приезжающих с Пермским краем. Произведения классического искусства призваны способствовать новым впечатлениям, глубоким размышлениям, проявлению светлых чувств.

Традиция проводить на вокзалах балы, выставки и концерты пошла от знаменитого «музыкального вокзала» в Павловске. Он был построен как станция первой железной дороги Российской империи, но вместе с тем служил залом «для пристанища и увеселения публики». Современная концепция развития вокзальных комплексов предусматривает возрождение традиций, выполнение культурно-просветительской миссии.

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