2018-12-17T12:08:48+03:00
Общество

«Пили, дрались, матерились». За сутки пермские полицейские сняли с поездов четырех дебоширов

В их отношении составлены административные протоколы
Елена КОНОВА
Поделиться:
Фото из архива "КП"Фото из архива "КП"Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

Днем 15 декабря с поезда «Новый Уренгой - Москва» сняли 46-летнего пассажира. Он пил в вагоне-ресторане несколько часов, а затем вернулся на свое место, стал бродить по вагону, громко разговаривая и мешая другим пассажирам.

- Ночью с поезда «Москва - Томск» сняли 23-летнего и 19-летнего молодых людей, которые ехали из армии домой, отмечая в пути окончание службы, - сообщили в пресс-службе Пермского линейного отдела МВД на транспорте. - Они вели себя вызывающе, несколько раз учиняли между собой драку, грубо выражались нецензурной бранью в отношении других лиц, не обращая внимания на замечания пассажиров и проводников вагона. В их отношении составили административные протоколы.

Вечером с поезда «Абакан – Москва» сняли жителя Нижнего Новгорода, который всю дорогу в своем купе пил, материл пассажиров и вел себя агрессивно. В отношении правонарушителя также составлен административный протокол.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Новая выставка репродукций картин из фондов художественной галереи открылась на вокзале Пермь-2
В Прикамье пьяный отец переехал 2-летнего сына на самодельном транспорте
«Ушел сдавать на права и исчез». В Прикамье родные разыскивают 20-летнего юношу
«Ругать не будем, пусть просто вернется». В Перми пропала школьница
В Прикамье спасатели вызволили щенка из-под гаража
В ЗАГСе рассказали о самых оригинальных именах для новорожденных из Перми
В Прикамье будут судить 39-летнего мужчину, который уснул за рулем и устроил смертельное ДТП
Около 700 человек в центре Перми остались без воды
«18 раз привлекался к ответственности». В Перми водитель автобуса сбил 21-летнюю девушку
«Надеюсь, я останусь с зубами». Бывший игрок «Амкара» подписал контракт с хоккейным «Ак Барсом»
С 24 декабря вход в музей «Хохловка» будет бесплатным