2018-12-17T12:08:48+03:00
Общество

«Пили, дрались, матерились». За сутки пермские полицейские сняли с поездов четырех дебоширов

В их отношении составлены административные протоколы
Елена КОНОВА
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Фото из архива "КП"Фото из архива "КП"Фото: архив "КП"
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Днем 15 декабря с поезда «Новый Уренгой - Москва» сняли 46-летнего пассажира. Он пил в вагоне-ресторане несколько часов, а затем вернулся на свое место, стал бродить по вагону, громко разговаривая и мешая другим пассажирам.

- Ночью с поезда «Москва - Томск» сняли 23-летнего и 19-летнего молодых людей, которые ехали из армии домой, отмечая в пути окончание службы, - сообщили в пресс-службе Пермского линейного отдела МВД на транспорте. - Они вели себя вызывающе, несколько раз учиняли между собой драку, грубо выражались нецензурной бранью в отношении других лиц, не обращая внимания на замечания пассажиров и проводников вагона. В их отношении составили административные протоколы.

Вечером с поезда «Абакан – Москва» сняли жителя Нижнего Новгорода, который всю дорогу в своем купе пил, материл пассажиров и вел себя агрессивно. В отношении правонарушителя также составлен административный протокол.

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